Manisa'da Okul Servislerine Denetim

Manisa'da Okul Servislerine Denetim
Manisa İl Emniyet Müdürlüğü, okul servislerine yönelik denetim gerçekleştirdi. 20 ekip ve 40 personelle yapılan denetimlerde 167 araç kontrol edildi ve kural ihlali tespit edilmedi.

MANİSA (İHA) – Manisa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri, okul servislerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

20 ekip ve 40 personelin katılımıyla yapılan denetimlerde 167 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Herhangi bir kural ihlali ya da olumsuzluğa rastlanmadı. Emniyet, öğrencilerin güvenliği için denetimlerin süreceğini bildirdi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
