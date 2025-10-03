Manisa'da Okul Servislerine Denetim

MANİSA (İHA) – Manisa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri, okul servislerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

20 ekip ve 40 personelin katılımıyla yapılan denetimlerde 167 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Herhangi bir kural ihlali ya da olumsuzluğa rastlanmadı. Emniyet, öğrencilerin güvenliği için denetimlerin süreceğini bildirdi. - MANİSA