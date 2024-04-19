Manisa'da okul servisi ile kamyonet çarpıştı: 9 öğrenci yaralandı

Manisa'nın Selendi ilçesinde okul servisi ile kapalı kasa kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 9 öğrenci hafif şekilde yaralanırken Selendi Kaymakamı Halil İbrahim Okumuş, öğrencileri hastanede ziyaret etti.

Kaza Manisa'nın Selendi ilçesine bağlı Omurlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Çortak Ömer Nimet Kahraman İlköğretim kurumunda eğitimlerini yapan ortaokul öğrencilerini taşıyan H.E'nin kullandığı 45 J 9679 plakalı servis aracı ile karşı yönden gelen A.B idaresindeki 45 DP 961 plakalı kapalı kasa kamyonet çarpıştı. Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Servis ekipleri ile jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada hafif şekilde yaralanan 9 öğrenciden 8'i Salihli Devlet Hastanesine sevk edildi. Burada yapılan tedavilerinin ardından öğrenciler taburcu edildi.

Öte yandan kaza haberini alan Selendi Kaymakamı Halil İbrahim Okumuş hastaneye giderek öğrencileri ziyaret etti. Öğrencilerin durumları hakkında hastane başhekimliğinden bilgi alan Okumuş, öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu bilgisini verdi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA