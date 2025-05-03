Manisa'da Nitelikli Dolandırıcılık Suçundan Aranan Şahıs Isparta'da Yakalandı

Manisa'da Nitelikli Dolandırıcılık Suçundan Aranan Şahıs Isparta'da Yakalandı
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Manisa'nın Soma ilçesinde 'Nitelikli Dolandırıcılık' suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan bir şahıs, Isparta'da yapılan operasyonla yakalanarak cezaevine gönderildi.

Manisa'nın Soma ilçesinde adli makamlarınca "Nitelikli Dolandırıcılık" suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, Isparta'da yakalanarak cezaevine gönderildi.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yürüttükleri çalışmalar sonucu hakkında "Nitelikli Dolandırıcılık" suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsın izini sürdü. Manisa'nın Soma ilçesi adli makamlarınca aranan hükümlü, düzenlenen operasyonla yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıs, cezaevine teslim edildi. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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