Manisa'da aranan 6 şahıs yakalandı, binlerce hap ele geçirildi

Manisa'da il genelinde eş zamanlı düzenlenen "Narko Alan Uygulaması"nda bin 968 kişi sorgulandı, aranan 6 şahıs yakalandı, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah ele geçirildi.

Manisa Emniyet Müdürlüğü koordinesinde 26 Şubat Perşembe günü saat 21.30 ile 23.00 arasında il merkezi ve ilçelerde bulunan riskli mahalleler, okul önü ve çevreleri ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde geniş çaplı denetim gerçekleştirildi.

Toplam 84 ekip ve 256 personelin katılımıyla yapılan uygulamada bin 968 şahıs sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 6 kişi yakalandı. Denetimler kapsamında 680 araç ve motosiklet kontrol edildi, kurallara uymadığı tespit edilen 79 araç sürücüsüne toplam 304 bin 512 TL para cezası uygulandı. Ayrıca 10 araç trafikten men edildi.

Ekipler tarafından 119 umuma açık yer, 78 okul çevresi, 89 park ve bahçe ile 52 metruk bina çevresi kontrol edildi. Yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 14 gram esrar, 4 bin 726 adet sentetik ecza hap, 74 gram sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 1 şahsa Türk Ceza Kanunu'nun 191. maddesi uyarınca "kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak", 3 şahsa TCK 188 kapsamında "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan, 1 şahsa ise 6136 Sayılı Kanuna muhalefetten işlem yapıldığı bildirildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı