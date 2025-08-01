Manisa'da Narkotik Operasyonu: 5 Bin Sentetik Hap Ele Geçirildi

Manisa'da Narkotik Operasyonu: 5 Bin Sentetik Hap Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonda 5 binin üzerinde sentetik hap ele geçirildi. 3 şüpheliden 2'si tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 5 binin üzerinde sentetik hap ele geçirilirken, 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanlığı ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordineli çalışması sonucu ilk olarak 31 Temmuz günü H.Ş. (25) isimli şahsın ikametinde arama yapıldı. Soruşturma kapsamında bağlantılı olduğu değerlendirilen E.K. (24) ve E.C.T. (22) isimli şahısların da 1 Ağustos günü kullandıkları araçlarda arama gerçekleştirildi.

Yapılan aramalarda toplam 5 bin 235 adet sentetik hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden E.C.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, H.Ş. ve E.K. tutuklanarak Manisa E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

Soruşturmanın jandarma tarafından titizlikle sürdürüldüğü bildirildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Yıldız futbolcunun tatil sefası! Özel jetle Bodrum'a geldi, servet harcadı

Özel jetle Bodrum'a geldi, harcadığı para inanılmaz
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD'den Türkiye'ye yüzde 15 gümrük vergisi

ABD'den yeni Türkiye kararı! Trump imzayı attı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.