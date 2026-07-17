Manisa'da dev narko uygulaması: 15 bin 956 içimlik uyuşturucu ele geçirildi

Manisa'da polis ekiplerinin il genelinde eş zamanlı düzenlediği "Narko Alan Uygulaması"nda yaklaşık 2 bin kişi sorgulanırken, 15 bin 956 içimlik sentetik kannabinoid, uyuşturucu haplar ve hassas terazi ele geçirildi. Operasyonlarda 10 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Valilik koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün 21.30-23.00 saatleri arasında il merkezi ve ilçelerdeki riskli mahalleler, okul önleri ve çevreleri ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde gerçekleştirilen uygulamaya 71 ekip ve 231 personel katıldı.

Uygulama kapsamında bin 997 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapılırken, yoklama kaçağı olduğu belirlenen 3 aranan şahıs yakalandı. Denetimlerde 880 araç ve motosiklet kontrol edilirken, 68 araç sürücüsüne trafik idari para cezası uygulandı, 13 araç ise trafikten men edildi.

Ekipler ayrıca 86 okul çevresi, 80 umuma açık iş yeri, 69 park ve bahçe ile 36 metruk bina çevresinde denetim gerçekleştirdi.

Operasyonlarda 15 bin 956 içimlik sentetik kannabinoid, 102 adet sentetik ecza maddesi, 1,1 gram esrar ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan 8 şüpheli hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 191'inci maddesi kapsamında, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan ise 2 şüpheli hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 188'inci maddesi kapsamında adli işlem başlatıldı.

Yetkililer, halkın huzur ve güvenliğini tehdit eden uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına yönelik mücadelenin kararlılıkla ve aralıksız sürdürüleceğini bildirdi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı