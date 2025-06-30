Manisa'da 'Narko-Alan' uygulaması

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 27 Haziran 2025 tarihinde 21.00-22.30 saatleri arasında il genelinde geniş kapsamlı "Narko-Alan" uygulaması gerçekleştirildi.

Uygulamaya 91 ekip ve 327 personel katılırken, il ve ilçe merkezlerindeki riskli mahalleler, okul çevreleri ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde denetimler yapıldı. Denetimlerde 1.676 kişi sorgulanırken, kasten yaralama suçundan aranan 1 şahıs yakalandı. 580 araç ve motosiklet kontrol edilirken, 80 sürücüye toplam 372 bin 909 TL para cezası kesildiği, 12 aracın ise trafikten men edildiği açıklandı.

Yapılan uygulamada ayrıca 84 umuma açık yer, 54 okul çevresi, 53 park ve bahçe ile 24 metruk bina çevresi kontrol edilirken, uygulamada 1,02 gram metamfetamin, 568 içimlik 11 parça emdirilmiş peçete bonzai, 2 ecstasy hap, 4 sentetik ecza ve 1 adet bıçak ele geçirildiği kaydedildi. 5 şahsa TCK 191 kapsamında işlem yapılırken, TCK 188'den işlem yapılan 1 şahsın da gözaltına alındığı öğrenildi. - MANİSA