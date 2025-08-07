Manisa'da Motosiklet Kazasında Sürücü Hayatını Kaybetti

Manisa'da Motosiklet Kazasında Sürücü Hayatını Kaybetti
Salihli ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 57 yaşındaki motosiklet sürücüsü Cemal İşitmez ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı, ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza, Salihli'nin Caferbey Mahallesi Barış Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cemal İşitmez (57) yönetimindeki 45 SA 9903 plakalı motosiklet ile İ.Ö.(19) idaresindeki 03 VU 423 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü İşitmez ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından motosiklet sürücüsü Cemal İşitmez, ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. İşitmez, doktorların tüm müdahalelilerine rağmen hayatını kaybetti.

Kaza ile ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
