Manisa'da motosiklet kazası: Sürücü hayatını kaybetti

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde direğe çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Turgutlu ilçesine bağlı Çatalköprü ile Çepnidere mahalleleri yolu arasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sepetli motosikleti ile Turgutlu yönüne gitmekte olan Osman Aslan (45), mıcır dökülen yolda bir anda motosikletinin direksiyon hakimiyetini kaybederek yol üzerinde bulunan direğe çarptı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri Mustafa Aslan'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Osman Aslan'ın evli ve iki çocuk sahibi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA