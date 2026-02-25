Haberler

Manisa'da devrilen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde gerçekleşen motosiklet kazasında 62 yaşındaki sürücü M.K., direksiyon hakimiyetini kaybederek motosikletini devirdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, ağır yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 62 yaşındaki sürücü ağır yaralandı.

Kaza, Ankara-İzmir D300 Karayolu Caferbey Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K. (62) yönetimindeki 45 ACU 066 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Durumu ağır olan sürücü, Turgutlu Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

