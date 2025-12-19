Motosiklet denetiminde 2,2 milyon liralık ceza

Manisa'da iki gün süren motosiklet ve motorlu bisiklet denetimlerinde 1.874 araç kontrol edilirken, 622 sürücüye 2 milyon 288 bin 441 TL ceza kesildiği açıklandı. Denetimlerde ayrıca 37 aracın da trafikten men edildiği bildirildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile ilçe trafik birimleri tarafından 17-18 Aralık 2025 tarihlerinde motosiklet ve motorlu bisikletlere yönelik geniş kapsamlı denetim gerçekleştirildi.

Toplam 32 ekip ve 68 personelin katılımıyla yapılan denetimlerde 1.874 araç ve sürücüsü kontrol edilirken, kusurlu görülen 622 araç ve sürücüsüne 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında işlem uygulandığı açıklandı. Denetimler sonucunda plaka eksikliği nedeniyle 18, muayenesiz araç kullanmaktan 41, ehliyetsiz araç kullanmaktan 55, yetersiz ehliyetle araç kullanmaktan 23, yaya yollarında motosiklet sürmekten 23 ve kask takmamaktan 312 olmak üzere çeşitli maddelerden cezalar kesildiği bildirildi. Diğer kanun maddeleri kapsamında ise 150 sürücüye işlem yapıldığı açıklandı.

Uygulamalar kapsamında toplam 2 milyon 288 bin 441 lira idari para cezası uygulanırken, 37 aracın da trafikten men edildiği öğrenildi. - MANİSA