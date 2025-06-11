Manisa'da Motosiklet Denetimlerinde 600'den Fazla Sürücüye Ceza

Manisa'da Motosiklet Denetimlerinde 600'den Fazla Sürücüye Ceza
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Manisa'da gerçekleştirilen motosiklet denetimlerinde 598 sürücüye toplam 1 milyon 605 bin 370 TL para cezası kesildi. Denetimlerde 53 araç trafikten men edildi.

Manisa'da 4 gün süren motosiklet denetimlerinde 598 sürücüye toplam 1 milyon 605 bin 370 TL idari para cezası kesilirken, 53 araç da trafikten men edildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve ilçe trafik birimleri tarafından 06-09 Haziran 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlerde, 62 ekip ve 121 personel görev aldı. Uygulamalarda toplam 2 bin 836 motosiklet ve motorlu bisiklet sürücüsü kontrol edildi.

Denetimler sonucunda; plaka eksikliğinden 11, araç muayenesizliğinden 27, ehliyetsiz araç kullanmaktan 31, yetersiz ehliyetle kullanımdan 12, yaya yollarında motosiklet sürmekten 9, kask takmamaktan 394 ve diğer çeşitli ihlallerden 114 olmak üzere toplam 598 sürücüye işlem yapıldı.

Sürücülere Karayolları Trafik Kanunu kapsamında toplam 1 milyon 605 bin 370 TL idari para cezası uygulanırken, 53 araç da trafikten men edildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü, trafik güvenliğini artırmak amacıyla motosiklet denetimlerinin aralıksız süreceğini duyurdu. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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