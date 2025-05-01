Manisa'da Motosiklet Denetimlerinde 1 Milyon TL Ceza Kesildi

Manisa il genelinde Manisa Emniyet Müdürlüğüne bağlı sivil ekipler tarafından motosiklet ve motorlu bisikletlilere yönelik yapılan denetimlerde 257 araç ve sürücüsüne 1 milyon 143 bin 209 TL idari para cezası uygulandığı,37 aracın da trafikten men edildiği öğrenildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü, şehir merkezi ve ilçelerde sivil ekiplerce 30 Nisan Çarşamba Günü geniş çaplı motosiklet ve motorlu bisiklet denetimi gerçekleştirdi. 62 ekip ve 125 personelin katılımıyla yapılan uygulamada 1.317 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Denetimlerde kusurlu bulunan 257 araç ve sürücüsüne, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında toplam 1 milyon 143 bin 209 TL idari para cezası uygulandı. Bu kapsamda, kask takmayan 121 sürücüye 78/1-B maddesinden ceza kesilirken, diğer farklı maddelerden de 136 cezai işlem uygulandığı açıklandı.

Denetimler sonucunda 37 aracın trafikten men edildiği, 1 sürücünün de belgesinin geri alındığı bildirildi. - MANİSA