Manisa'da Motosiklet Çarpışması: 2 Yaralı

Manisa'nın Kula ilçesinde iki motosikletin çarpıştığı kazada 2 sürücü yaralandı.

Kaza, saat 22.15 sıralarında İzmir-Ankara D-300 Karayolu Orhan Acar Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki Ali T. (18) idaresindeki motosikletle Hüseyin A.'nın (18) kullandığı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüleri yaralandı. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne kazayı bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA