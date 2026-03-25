Manisa'da korku dolu anlar

Salihli'de D300 kara yolunda, yolun karşısına geçmeye çalışan 79 yaşındaki Eşref Yeşilkuş'a minibüs çarptı. Ağır yaralanan yaşlı adam hastaneye kaldırıldı, sürcü gözaltına alındı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde, D300 kara yolu üzerinde yolun karşısına koşarak geçmeye çalışan 79 yaşındaki yaşlı adam minibüsün çarpması sonucu ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, İzmir-Ankara D300 kara yolu Bülent Ecevit Köprülü Kavşak girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Salihli'den Kula istikametine giden R.A.'nın (68) kullandığı 45 ABN 18 plakalı minibüs, yolun karşısına koşarak geçmeye çalışan 79 yaşındaki Eşref Yeşilkuş'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Yeşilkuş için olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından yaralı, Özel Medigüneş Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan yaralının Manisa Şehir Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi.

Gözaltına alınan minibüs sürücüsü R.A.'nın ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenilirken, olay anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran savaşın sona ermesi için somut garanti istiyor! İşte ABD'ye sunulan ilk şart

Savaş bitiyor mu? Gözlerin çevrildiği İran cephesinden açıklama var
Savaş halindeki İsrail'den tansiyonu zirveye çıkaracak karar

Savaş halindeki İsrail'den tansiyonu zirveye çıkaracak karar

Vatandaş isyan etti, Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi: Talimatları verdim

Vatandaş isyan etti, Erdoğan devreye girdi: Talimatları verdim
Bir zamanlar Süper Lig'de oynayan takımın artık düşeceği lig bile kalmadı

Türk futbolunda dram: Eski Süper Lig takımı tarih oldu
Gram altın için çılgın senaryo! Duyanlar 'Yok artık' diyor

Gram altın için çılgın senaryo! Duyanlar "Yok artık" diyor
Türk fenomenin acı sonu! Mezarını bile paylaştılar

Türk fenomenin acı sonu! Duyanlar "Ne derdi vardı?" diye soruyor
Vatandaş isyan etti, Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi: Talimatları verdim

Vatandaş isyan etti, Erdoğan devreye girdi: Talimatları verdim
Sınıfta çantasından çıkardığı eşya 30 öğrenciyi hastanelik etti

Sınıfta çantasından çıkardığı eşya 30 öğrenciyi hastanelik etti
Ailesiyle sinemaya gidip kumar oynadı

Ailesiyle sinemaya gitti, filmi bırakıp yaptığına bakın