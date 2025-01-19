Manisa'da maden çukuruna düşen iki çocuk hayatını kaybetti

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bisikletleriyle dolaşmaya çıkan 13 yaşındaki kuzenler Yusuf Eyüp Kaya ve Kadir Kaya, maden ocağı işletmesinde oluşan çukurda biriken suya düştü. İki çocuk 2 metre derinliğindeki su birikintisi içinde boğularak can verdi.

Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çocuklarının ölüm haberini alan aileler sinir krizi geçirirken, su kenarındaki bisikletler görenleri ağlattı.

"KADİR KUZENİNİ KURTARMAK İÇİN SUYA GİRMİŞ"

Acılı baba Zeki Kaya, "Çocuklarımız bisiklet binmek için gezmeye gitmişler. Yusuf Eyüp Kaya suya düşmüş, Kadir de onu kurtarmak için suya gitmiş ancak ikisi de çıkamamışlar" dedi.

AMCA İŞLETMEYİ SUÇLADI

İşletme sahibinin hiçbir güvenlik önlemi almadığını belirten amca Seyit Han Dursun ise "Burada gölet oluşmuş. Ya bu suyun boşaltılması veya etrafında güvenlik önlemleri alınması gerekirdi. Canlarımız gitti, şikayetçiyiz" diyerek tepki gösterdi.