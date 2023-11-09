Manisa'da kumar oynanan bağ evine baskın: 11 kişi suçüstü yakalandı
- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri
Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde kumar oynanan bir bağ evine düzenlenen baskında 11 kişi suçüstü yakalandı. Jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda kumar oynayan şahıslara idari para cezası uygulandı.
Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde kumar oynanan bir bağ evine düzenlenen baskında 11 kişi suçüstü yakalandı.
İlçeye bağlı Tiyenli Mahallesi'nde bir bağ evinde kumar oynandığı duyumu üzerine harekete geçen jandarma ekipleri gece saatlerinde söz konusu adrese baskın düzenlendi. Baskında kumar oynayan 11 şahıs suçüstü yakalandı. Kumarda kullanılan malzemelere el koyularak, kumar oynayan şahıslara idari para cezası uygulandı. Bağ evinin sahibi hakkında ise "Kumar Oynamaya Yer Sağlamak" suçundan adli işlem başlatıldı. - MANİSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa