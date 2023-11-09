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Manisa'da kumar oynanan bağ evine baskın: 11 kişi suçüstü yakalandı

Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde kumar oynanan bir bağ evine düzenlenen baskında 11 kişi suçüstü yakalandı. Jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda kumar oynayan şahıslara idari para cezası uygulandı.