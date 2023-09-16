Manisa'da kumar operasyonu: 12 kişiye ceza

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Şehzadeler ilçesinde bir ikamete düzenledikleri operasyonda kumar oynadığı tespit edilen 12 kişiye ceza uyguladı. Ayrıca, adreste yapılan aramada çeşitli kumar malzemeleri ve bir ruhsatsız silah ele geçirildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, gece yarısı Şehzadeler ilçesindeki bir ikamete kumar baskını gerçekleştirdi. Kumar oynadığı tespit edilen 12 şahsa 48 bin 660 TL idari para cezası uygulanırken, bir kişi hakkında 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak', bir kişiye de 'ruhsatsız silah taşıma' suçundan adli işlemlere başlandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği görevlilerince saat 03.00 sıralarında Şehzadeler ilçesinde bir ikamette kumar oynandığı bilgisi alınması üzerine adreste yapılan aramada; 180 adet okey taşı, 156 adet iskambil kağıdı, 140 adet pul, 2 adet zar, 1 adet kayıt cihazı, 1 adet 7,65 mm ruhsatsız tabanca ve 6 adet fişek ele geçirildi. Konuyla ilgili kumar oynadığı tespit edilen 12 şahsa 48 bin 660 TL idari para cezası uygulandı. G.A. (53) isimli şahıs hakkında 'Kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak' suçundan, M.K. (19) isimli şahıs hakkında da 6136 SKM suçundan adli işlemlere başlandı. - MANİSA