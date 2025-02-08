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Salihli'de Trafik Kazası: 5 Yaralı, 2'si Ağır

Salihli'de Trafik Kazası: 5 Yaralı, 2'si Ağır
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Manisa'nın Salihli ilçesinde D-300 Karayolu'nda iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı. Kazada, 71 yaşındaki İzzet Çürük yönetimindeki araç, 32 yaşındaki Veysel Çetin'in aracıyla çarpıştı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastanelere kaldırıldı ve yaralılardan ikisinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Manisa'nın Salihli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 otomobil çarpıştı. Kazada hurdaya dönen araçlarda bulunan 2'si ağır, 5 kişi yaralandı.

Kaza, Ankara-İzmir D-300 Karayolu Şehit İlhan Varank Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzzet Çürük (71) yönetimindeki 35 AD 6454 plakalı otomobil ile Veysel Çetin (32) yönetimindeki 43 LD 321 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçların hurdaya döndüğü ve can pazarının yaşandığı kazada otomobil sürücüleri ile birlikte otomobillerde yolcu olarak bulunan Beyhan Dora (55), Behiye Algan (77) ve Mehmet Sezer (38) yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesi ile özel hastanelere kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, yaralılardan Veysel Çetin ve Mehmet Sezer'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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