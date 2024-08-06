Manisa'da Kırkağaç ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.
Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Kırkağaç ilçesine bağlı Alifakı Mahallesi mevkisinde saat 16.12'de orman yangını çıktı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 uçak, 3 helikopter, 14 arazöz, 6 su ikmal, 1 dozer ve 3 yer ekibi, yangını kontrol altına almak için aralıksız mücadelesini sürdürüyor. - MANİSA