Manisa'da Kaynar Su Olayında Anne Şikayetini Geri Çekti

Manisa'da Kaynar Su Olayında Anne Şikayetini Geri Çekti
Manisa'da 16 yaşındaki kız kardeşine kaynar su döken ağabey ve babası tutuklandı. Annenin, oğlunun pişmanlık duyduğu gerekçesiyle şikayetini geri çekmesi dikkat çekti.

Manisa'da 16 yaşındaki kız kardeşinin üzerine kaynar su dökerek şiddet uyguladığı gerekçesiyle tutuklanan ağabey ve babasıyla ilgili annenin şikayetinden vazgeçtiği öğrenildi.

Olay, ekim ayının başında Manisa'nın Yunusemre ilçesinde meydana geldi. M.A.İ.A. (19), 16 yaşındaki kız kardeşi S.A.'ya "Ayaklarıma kapan, özür dile" dedikten sonra elindeki kaynar suyu kızın üzerine döktü. Dehşet verici görüntüler kısa sürede binlerce kullanıcıya ulaşırken sosyal medyada büyük tepki topladı. Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanan M.A.İ.A. (19) isimli şahsın, gözaltı sırasında kendisine bıçakla zarar verdiği öğrenildi. Şüpheli, Manisa Şehir Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadesi alınmak üzere emniyete sevk edildi.

18 suç kaydı olduğu öğrenilen ağabey M.A.İ.A. ve 26 adet suç kaydı olduğu öğrenilen babası G.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anne şikayetini geri çekti

Son yaşanan gelişmede cezaevindeki oğlu M.A.İ.A. ile görüşen annenin, oğlunun yaşananlardan ötürü pişmanlık duyduğunu belirterek şikayetini geri çektiği öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
