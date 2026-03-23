Manisa'da kayıp amatör dağcıyı arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor

Manisa'nın Salihli ilçesinde Bozdağ mevkiinde zirve tırmanışı esnasında kaybolan amatör dağcı Umut Tanrıkulu'nu bulmak için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Olumsuz hava koşulları nedeniyle zor anlar yaşayan Tanrıkulu'nun eşyaları bulundu.

Manisa'nın Salihli ilçesinde Cumartesi günü öğleden sonra Bozdağ mevkiine zirve tırmanışı için hareket eden ve kendisinden haber alınamayan amatör dağcı Umut Tanrıkulu'nu arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Alınan bilgiye göre amatör dağcılık yapan 53 yaşındaki Umut Tanrıkulu, cumartesi günü Salihli'nin Burhan Mahallesi mevkiinden zirve tırmanışı için Bozdağ'a ilerlemeye başladı.

Bölgede etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle bir süre sonra yönünü kaybettiği değerlendirilen Tanrıkulu 112'yi arayıp yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi.

Olumsuz hava şartları nedeniyle dün akşam saatlerinde sonlandırılan arama ve kurtarma çalışmaları sabah saatlerinde yeniden başladı.

Eşyaları çukurda bulundu

Yapılan aramada, Tanrıkulu'nun kaybolduğu bölgede kazdığı çukura ulaşıldı. Tanrıkulu'nun derin bir çukur kazarak geceyi burada geçirdiği ardından da ilerlemeye devam ettiği öğrenildi. Çukurun yanında Tanrıkulu'na ait sırt çantası ile kişisel eşyalarda bulundu.

Tanrıkulu'nun ayrıca zirve tırmanışı esnasında sosyal medya hesabından da canlı yayın yaptığı ortaya çıktı.

Sahada yürütülen arama çalışmalarına 100'ün üzerinde personelin yanı sıra yaklaşık 30 araç ve 5 dron ekibinin de destek verdiği öğrenildi. Dağlık ve ormanlık alanda sürdürülen çalışmaların titizlikle devam ettiği, ekiplerin kayıp dağcıya ulaşmak için bölgede yoğun mesai harcadığı bildirildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
