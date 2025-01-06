Üye Girişi
Haberler
Erdoğan başkanlığında yılın ilk Kabine toplantısı başladı

Milyonların kilitlendiği yılın ilk Kabine toplantısı başladı
DEM Parti, AK Parti heyetiyle bir araya geldi

Merakla beklenen görüşme sona erdi! İlk açıklama AK Parti'den
DEM Partili Hatimoğulları: Kimsenin gücü barış sözünü çarpıtmaya yetmeyecek

DEM Partili Hatimoğulları'ndan tarihi geri vites
Silah bırakma çağrısı ne zaman yapılacak?

Silah bırakma çağrısı ne zaman yapılacak?

Manisa'da Kamyonun Gördes Çayına Uçması Sonucu 2 Yaralı

Manisa'da Kamyonun Gördes Çayına Uçması Sonucu 2 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Salihli ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan bir kamyon, Gördes Çayına düştü. Kazada kamyon sürücüsü ve yolcusu yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, hayati tehlikeleri yok.

Manisa'nın Salihli ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonun Gördes Çayına uçması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Salihli-Gördes karayolu Hacıhıdır Mahallesi Gördes Çayı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Şükrü Karakaş (39) yönetimindeki 45 SB 5073 plakalı kamyon sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Gördes Çayına uçtu. Kazada kamyon sürücü ile yolcu konumundaki Ali Akbaş (39) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Milyonların kilitlendiği yılın ilk Kabine toplantısı başladı
img

İrem Derici'den şaşırtan ihanet itirafı
img

Bakan Fidan duyurdu! Suriye'de olmaz denilen oluyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TBMM'ye tabut ve kefenle gelen Osman Gökçek babasıyla ilgili soruya yanıt vermedi

Toplantıya damga vuran soru! Babasını savunamadı
O fotoğrafın hikayesi ortaya çıktı: Türkiye'nin en ünlü emeklisi ama Türk değil

Türkiye'nin en ünlü emeklisi ama Türk değil
40 yaş küçük sevgilisi, Mehmet Ali Erbil'le cinsel yaşantısını anlattı

Erbil'le cinsel yaşantısını anlattı: Hap kullanmamasına rağmen...
Bakan Fidan: Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'nin ortadan kalkması an meselesi

Bakan Fidan duyurdu! Suriye'de olmaz denilen oluyor
Genç kadından kendisine başörtü uyarısı yapan mollaya olay tepki

Dünya havalimanında kaydedilen bu görüntüyü konuşuyor
Doğal gazda büyük zam devreye girdi

Doğal gazda büyük zam devreye girdi

Son Dakika Haberleri

Kings Dünya Kupası Türkiye takımı kadrosunda kimler var, oyucular profesyonel futbolcu mu? İstanbul İSKİ su kesintisi! 6-7 Ocak Sarıyer, Beşiktaş, Esenler su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İstanbul'a ne zaman kar yağacak 2025? BUSKİ Bursa su kesintisi! 6-7 Ocak İnegöl, Nilüfer, Osmangazi su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Icardi Wanda Nara barıştı mı? Sultangazi'de bagajda kadın cesedi mi bulundu? En düşük emekli maaşı kaç TL oldu, arttı mı 2025? Slaven Bilic Beşiktaş'a gelecek mi? Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü kim olacak? Reddit çöktü mü? Reddit'te sorun mu var, problem mi var 6 Ocak Pazartesi? Kabine toplantısı bitti mi 2025? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Nizip, İslahiye, Nurdağı 6-7 Ocak GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.