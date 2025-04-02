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Manisa'da Kamyonet Çarpışmasında 6 Kişi Yaralandı

Manisa'da Kamyonet Çarpışmasında 6 Kişi Yaralandı
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Manisa'nın Salihli ilçesinde iki kamyonetin çarpışması sonucu 1'i çocuk 6 kişi yaralandı. Yaralılar, hastanelere kaldırılmakta. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde 2 kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i çocuk 6 kişi ölümden döndü.

Kaza, Salihli-Alaşehir karayolu Karaoğlanlı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali İhsan Ç. (53) yönetimindeki 45 AGU 102 plakalı kamyonet ile Enver U. (65) sevk ve idaresindeki 35 BBA 222 plakalı kamyonet çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada kamyonet sürücüleri ile araçlarda yolcu konumunda bulunan D.Ç. (16), H.Ç. (50), H.D.U. (68) ve G.U.(60) yaralandı. Yaralılar, olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesi ile özel hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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