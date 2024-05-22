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Manisa'da Kaçak Kazı Operasyonunda Tarihi Eserler Ele Geçirildi

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Manisa'nın Akhisar ilçesinde Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından gerçekleştirilen operasyonda, tarihi eser olduğu değerlendirilen çömlek ve çeşitli materyaller ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından gerçekleştirilen operasyonunda, tarihi eser olduğu değerlendirilen çömlek ve çeşitli materyaller ele geçirildi.

Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Beyoba ve Sazoba mahalleleri kırsalında kaçak kazı yapılacağı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekiplerin bölgeye 16 Mayıs tarihinde gerçekleştirdiği operasyonda; 1 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen beyaz taş, 2 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen çömlek, 2 adet arama dedektörü, 2 adet kürek ve 2 adet çapa 2 adet kaçak kazıda kullanılan demir sopa ve diğer malzemeler ele geçirildi. Operasyonda, şüpheli E.D. (38), S.C. (47) ve S.K. (52) isimli şahıslar gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında '2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Kanuna Muhalefet' suçundan adli işlem başlatıldı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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