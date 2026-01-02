Haberler

Jandarmadan uyuşturucu tacirlerine operasyon

Jandarmadan uyuşturucu tacirlerine operasyon
Güncelleme:
Manisa'nın Akhisar ilçesinde Jandarma tarafından yürütülen operasyonda, kaçak alkol ve uyuşturucu madde satan 4 kişiye işlem yapıldı. Operasyonda çok sayıda yasadışı ürün ele geçirildi.

Manisa'nın Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT ve asayiş timlerince kaçak alkol ve uyuşturucu sattığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyonda 4 kişi hakkında işlem başlatıldı.

Manisa'nın Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT ve asayiş timleri tarafından yapılan istihbarat çalışması sonrası yılbaşı hazırlıkları kapsamında kaçak alkol ve uyuşturucu madde temin edilerek satışa sunulacağı bilgisi operasyon düzenlendi. Teknik ve fiziki takip sonrası 4 şüpheli şahsın ikamet, araç ve iş yerlerine yönelik olarak adli makamlardan alınan arama kararıyla gerçekleştirilen operasyonda 195 adet uyuşturucu ve uyarıcı madde olduğu değerlendirilen hap, 55 litre sahte ve kaçak alkol yapımında kullanılan etil alkol, 20 litre etil alkolden elde edilmiş kaçak ve sahte alkol, muhtelif miktarda alkol yapım kitleri, 6 bin 740 adet kaçak dolu makaron, 6136 Sayılı Kanun kapsamında 2 adet bıçak ile işletme içerisinde satışa hazır 33 adet muhtelif sahte ürün ele geçirilerek el konuldu.

Şüpheliler hakkında uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanma suçlarından adli işlem başlatıldı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
