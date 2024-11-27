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Manisa'da jandarmaya silahlı saldırı: 1 yaralı

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Manisa'da jandarmaya silahlı saldırı: 1 yaralı Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde 8 ayrı suç kaydı bulunan şahıs kendisini almaya gelen jandarma ekiplerine ateş açtı.

Manisa'da jandarmaya silahlı saldırı: 1 yaralı

MANİSA - Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde 8 ayrı suç kaydı bulunan şahıs kendisini almaya gelen jandarma ekiplerine ateş açtı. Olayda 1 jandarma astsubay yaralandı, saldırgan gözaltına alındı.

Olay, saat 19.00 sıralarında Dilek Mahallesi Şehit Şevket Kolonkaya Caddesi'nde meydana geldi. 8 ayrı suçtan aranan Gökhan K. isimli şahsın bulunduğu adrese giden jandarma ekipleri, Gökhan K. tarafından silahla saldırıya uğradı. Çıkan çatışmada jandarma astsubay E.Y. yaralandı. Yaralı astsubay olay yerine gelen ambulansla Akhisar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Saldırgan ise gözaltına alındı.

Manisa'da jandarmaya silahlı saldırı: 1 yaralı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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