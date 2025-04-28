Manisa'da Jandarmadan Tarihi Eser Operasyonu

Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir evde yapılan arama da çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.

Alınan bir ihbarı değerlendiren Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sart Mahallesi'nde İ.K'nın (46) evinde arama yaptı.

Yapılan aramada 76 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen Sikke ile 1 adet tarihi eser objesi ele geçirildi.

Şüpheli, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. - MANİSA