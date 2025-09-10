Manisa'da Jandarmadan Ruhsatsız Tabanca Operasyonu

Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekiplerinin şüphe üzerine arama yaptığı şüpheliden, ruhsatsız tabanca ile çok sayıda mermi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, önleyici kolluk devriyesi esnasında durumundan şüphelendikleri Ç.Ö.'yü (34) Durasıllı Mahallesi'nde durdurup üst araması yaptı. Şahsın yapılan üst aramasında 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör ve 50 adet mermi ele geçirildi.

Şüpheliye "6136 sayılı kanuna muhalefet" suçlarından işlem yapıldığı öğrenildi. - MANİSA