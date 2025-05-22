Manisa'da Jandarma Uyuşturucu Hap Ele Geçirdi

Manisa'da Jandarma Uyuşturucu Hap Ele Geçirdi
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Alaşehir'de jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, iki şahsın evinde 2 bin 458 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Gözaltına alınan şahısların işlemleri sürüyor.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde jandarma ekipleri tarafından 2 şahsın evinde yapılan aramada 2 bin 458 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Alaşehir JASAT ve Merkez Jandarma Karakol Komutanlığınca S.A (35/E) ve G.G (40/E) isimli şahısların ikametinde yapılan aramalarda, 2 bin 458 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Gözaltına alınan şahısların jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği ve sorgularının tamamlanmasının ardından Alaşehir Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilecekleri öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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