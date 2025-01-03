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Manisa'da Jandarma Tarihi Eserlere El Koydu

Manisa'da Jandarma Tarihi Eserlere El Koydu
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Akhisar'da jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda, yaşlı bir adamın evinde 47 adet tarihi eser niteliğinde metal obje ve çeşitli diğer tarihi eserler ele geçirildi.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yaşlı bir adamın evine yapılan operasyonda çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.

Manisa'nın Akhisar ilçesi Kethüda Mahallesinde 2 Ocak Perşembe Günü Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ve Manisa İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü tarafından takibi yapılan şüpheli M.A. (77) isimli adamın evinde yapılan aramada 47 adet tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen metal obje, 2 adet mermer erkek figürlü tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen obje, 1 adet tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen vazo, 1 adet tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen metal kase, ve 3 adet tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen obje tespit edilerek el konuldu. Şüpheli M.A. hakkında Akhisar Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda adli işlemlere başlandığı öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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