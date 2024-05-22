Manisa'da Jandarma Operasyonunda 222 Kök Haşhaş Bitkisi Ele Geçirildi
Manisa'nın Akhisar ilçesinde jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda, izinsiz şekilde ekilen 222 kök haşhaş bitkisi ele geçirildi. Operasyonda şüpheli bir kişi gözaltına alındı.
Manisa'nın Akhisar ilçesinde jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda, izinsiz şekilde ekilen 222 kök haşhaş bitkisi ele geçirildi.
Jandarma ekipleri, kırsal mahallede kaçak haşhaş ekimi yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yapılan operasyonda, boyları 30 santimetre ile 120 santimetre arasında değişen toplam 222 kök haşhaş bitkisi ele geçirildi. Şüpheli E.K. (69) gözaltına alındı. - MANİSA