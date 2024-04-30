Manisa'da Jandarma Operasyonunda 15 Adet Gümrük Kaçağı Cep Telefonu Ele Geçirildi

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan operasyonda, gümrük kaçağı 15 adet cep telefonu ele geçirildi.

Turgutlu ilçesinde jandarma KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince S.C.G. isimli şahsın ev ve iş yerinde yapılan aramada; 15 adet gümrük kaçağı cep telefonu, 68 adet gümrük kaçağı şarj aleti ve 8 adet şarj kablosu ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli şahıs ifadesinin ardından serbest bırakıldı. - MANİSA