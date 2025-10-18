Haberler

Manisa'da Jandarma Operasyonu: Yüzlerce Şişe Sahte İçki ve Silah Ele Geçirildi

Manisa'da Jandarma Operasyonu: Yüzlerce Şişe Sahte İçki ve Silah Ele Geçirildi
Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, sahte içki, sahte bandrol ve ruhsatsız silahlar bulundu. 110 şişe sahte viski, 28 şişe sahte rakı ile birlikte çeşitli silah ve mühimmat ele geçirildi.

Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekiplerinin bir eve düzenlediği operasyonda, yüzlerce şişe sahte içki, çok sayıda sahte bandrol ve ruhsatsız silah ele geçirildi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yürüttükleri istihbari çalışmalar sonucunda Dedetaşı Mahallesi'nde yaşayan E.Y. (37) isimli kişinin evinde sahte içki bulundurduğunu tespit etti. Elde edilen bilginin ardından harekete geçen ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda 110 şişe sahte viski, 28 şişe sahte rakı, 7 boş alkol şişesi, 109 sahte bandrol ve 21 boş viski etiketi ele geçirildi. Bunun yanı sıra evde 1 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, 9 tabanca fişeği ve 128 av tüfeği fişeği bulundu.

Operasyonda ele geçirilen sahte içkiler ile silah ve mühimmatlara jandarma tarafından el konuldu. Şüpheli E.Y. gözaltına alınırken, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa


