Manisa'da Jandarma Operasyonu: Ruhsatsız Silahlar Ele Geçirildi
Alaşehir'de gerçekleştirilen operasyonda, jandarma ekipleri 7 ruhsatsız tabanca ve 8 ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi. Bireysel silahlanmanın önlenmesi amacıyla düzenlenen operasyonda, şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, ruhsatsız 7 tabanca ve 8 av tüfeği ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Manisa İl Jandarma Komutanlığı Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, bireysel silahlanmanın önlenmesi amacıyla 9 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda 7 ruhsatsız tabanca ve 8 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Olayla ilgili şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. - MANİSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa