Manisa'da Jandarma Operasyonu: Ruhsatsız Silahlar Ele Geçirildi

Manisa'da Jandarma Operasyonu: Ruhsatsız Silahlar Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Alaşehir'de gerçekleştirilen operasyonda, jandarma ekipleri 7 ruhsatsız tabanca ve 8 ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi. Bireysel silahlanmanın önlenmesi amacıyla düzenlenen operasyonda, şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, ruhsatsız 7 tabanca ve 8 av tüfeği ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Manisa İl Jandarma Komutanlığı Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, bireysel silahlanmanın önlenmesi amacıyla 9 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda 7 ruhsatsız tabanca ve 8 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Cansel Ayanoğlu Alaçatı'da locaya verilen fiyatı duyunca isyan etti

Alaçatı'da locaya ödedikleri fiyatı isyan ederek açıkladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Inter fiyatı düşürdü, G.Saray Hakan Çalhanoğlu için harekete geçti

Inter fiyatı düşürdü, G.Saray harekete geçti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.