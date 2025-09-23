Haberler

Manisa'da Jandarma Operasyonu: Ruhsatsız Silah ve Tarihi Sikkeler Ele Geçirildi

Manisa'da Jandarma Operasyonu: Ruhsatsız Silah ve Tarihi Sikkeler Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri, bir evde ruhsatsız 1 tabanca, 3 av tüfeği, tarihi sikkeler ve çok sayıda fişek buldu. Şüpheli Ö.S. hakkında adli işlem başlatıldı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda bir evden ruhsatsız tabanca, üç av tüfeği, tarihi sikkeler ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Salihli İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Sart Karakol Komutanlığı, İstihbarat ve JASAT ekipleri, Ö.S. (53) isimli şahsın ikametinde ruhsatsız silah bulundurduğu bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, şüphelinin ev ve eklentilerinde arama yaptı. Yapılan aramada; ruhsatsız 1 tabanca, 3 av tüfeği, 1 şarjör, 150 adet tüfek fişeği, 13 tarihi sikke ve 1 adet tarihi obje ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konulurken, şüpheli Ö.S. hakkında adli işlem başlatıldı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Programda skandal anlar! Hz. Muhammed'in 'içki' hadisini alay malzemesi yaptılar

Hz. Muhammed'in hadisiyle alay etti! Savunması da işe yaramadı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kırmızı mı değil mi? Ünlü yorumcular Torreira'nın pozisyonunda tereddütsüz görüş belirtti

Ünlü yorumcular Torreira'nın pozisyonunda tereddütsüz görüş belirtti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.