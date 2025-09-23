Manisa'da Jandarma Operasyonu: Ruhsatsız Silah ve Tarihi Sikkeler Ele Geçirildi

Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda bir evden ruhsatsız tabanca, üç av tüfeği, tarihi sikkeler ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Salihli İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Sart Karakol Komutanlığı, İstihbarat ve JASAT ekipleri, Ö.S. (53) isimli şahsın ikametinde ruhsatsız silah bulundurduğu bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, şüphelinin ev ve eklentilerinde arama yaptı. Yapılan aramada; ruhsatsız 1 tabanca, 3 av tüfeği, 1 şarjör, 150 adet tüfek fişeği, 13 tarihi sikke ve 1 adet tarihi obje ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konulurken, şüpheli Ö.S. hakkında adli işlem başlatıldı. - MANİSA