Manisa'da Jandarma Operasyonu: 67 Gram Esrar Ele Geçirildi
Manisa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, H.G. (54) adlı şüphelinin ikametinde uyuşturucu madde bulundurduğu yönünde bilgiye ulaştı. Şüphelinin ikametine operasyon düzenleyip, arama yapan jandarma ekipleri, 67 gram esrar ve uyuşturucu ele geçirdi.
Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - MANİSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa