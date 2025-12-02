Haberler

Manisa'da Jandarma Operasyonu: 67 Gram Esrar Ele Geçirildi

Manisa'da Jandarma Operasyonu: 67 Gram Esrar Ele Geçirildi
Güncelleme:
Salihli ilçesinde jandarma ekipleri, bir ikamette gerçekleştirdiği operasyonda 67 gram esrar buldu. H.G. adlı şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir ikamette düzenlenen operasyonda 67 gram esrar ele geçirildi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, H.G. (54) adlı şüphelinin ikametinde uyuşturucu madde bulundurduğu yönünde bilgiye ulaştı. Şüphelinin ikametine operasyon düzenleyip, arama yapan jandarma ekipleri, 67 gram esrar ve uyuşturucu ele geçirdi.

Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - MANİSA

