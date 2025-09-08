Haberler

Manisa'da Jandarma Operasyonu: 64 Kök Kenevir ve 335 Gram Esrar Ele Geçirildi

Manisa'da Jandarma Operasyonu: 64 Kök Kenevir ve 335 Gram Esrar Ele Geçirildi
Salihli'de jandarma tarafından yapılan operasyonda 64 kök kenevir ve 335 gram kubar esrar ele geçirildi. Operasyon sonucu bir kişiye ruhsatsız av tüfeği bulundurması nedeniyle ceza kesildi.

Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 64 kök kenevir ve 335 gram kubar esrar ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Salihli İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Merkez Karakol Komutanlığı ve JASAT ekiplerince yapılan istihbarat çalışmaları sonucu S.E.'nin(48). ikametinde kenevir bitkisi yetiştirildiği tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, ikamet ve eklentilerinde arama yaptı. Yapılan aramada 64 kök kenevir bitkisi, 335 gram kubar esrar ile 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldığı bildirilirken, şahsa ruhsatsız av tüfeği taşıdığı gerekçesiyle 6 bin 531 lira idari para cezası uygulandı. - MANİSA

