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Manisa'da Jandarma Operasyonu: 3 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

Manisa'da Jandarma Operasyonu: 3 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi
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Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sarıgöl ve Kırkağaç ilçelerinde şüpheli araç ve şahıs aramalarında 3 ruhsatsız tabanca ve mermiler ele geçirdi. Soruşturma başlatıldı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından Sarıgöl ve Kırkağaç ilçelerinde şüphe üzerine yapılan araç ve şahıs aramalarında 3 adet ruhsatsız tabanca ve mermiler ele geçirildi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kırkağaç ve Sarıgöl İlçe Jandarma Komutanlıkları tarafından yapılan asayiş uygulamalarında, şüphe üzerine yapılan araç ve şahıs aramalarında toplam 3 adet ruhsatsız tabanca ile bu silahlara ait mermiler ele geçirildi. Jandarmadan yapılan açıklamada adli makamların talimatları doğrultusunda şahıslarla ilgili soruşturma işlemlerine başlandığı bildirildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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