Manisa'da Jandarma Operasyonu: 1218 Sentetik Ecza Hapı Ele Geçirildi

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde jandarma asayiş ekipleri tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramada 1218 adet sentetik ecza hapı ele geçirdi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı KOM ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ile Yunusemre İlçe Jandarma Komutanlığı asayiş ekipleri tarafından, bugün O.A. (21) isimli şahsın kullandığı araçta yapılan aramada 1218 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Şüpheli şahsın gözaltına alınırken emniyetteki sorgusunun devam ettiği öğrenildi. - MANİSA