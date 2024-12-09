Manisa'da Jandarma Operasyonu: 1187 Sentetik Ecza Hapı Ele Geçirildi

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde jandarma ekipleri tarafından durdurulan araçta yapılan aramada 1187 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Araçta bulunan 2 kişiden biri tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve KOM Şube Müdürlüğü ile Yunusemre İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 8 Aralık Pazar Günü ortak yapılan operasyonda, S.Ç. ve E.K. isimli şahısların içerisinde bulunduğu araçta yapılan adli aramada, 1187 adet sentetik ecza hapı ve 2 adet cep telefonu ele geçirildi. Araçta bulunan E.K. isimli şüpheli cumhuriyet savcısının talimatı ile çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - MANİSA