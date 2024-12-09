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Manisa'da Jandarma Operasyonu: 1187 Sentetik Ecza Hapı Ele Geçirildi

Manisa'da Jandarma Operasyonu: 1187 Sentetik Ecza Hapı Ele Geçirildi
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Manisa'nın Yunusemre ilçesinde jandarma ekipleri tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramada 1187 adet sentetik ecza hapı bulundu. Olayla ilgili bir kişi tutuklandı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde jandarma ekipleri tarafından durdurulan araçta yapılan aramada 1187 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Araçta bulunan 2 kişiden biri tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve KOM Şube Müdürlüğü ile Yunusemre İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 8 Aralık Pazar Günü ortak yapılan operasyonda, S.Ç. ve E.K. isimli şahısların içerisinde bulunduğu araçta yapılan adli aramada, 1187 adet sentetik ecza hapı ve 2 adet cep telefonu ele geçirildi. Araçta bulunan E.K. isimli şüpheli cumhuriyet savcısının talimatı ile çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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