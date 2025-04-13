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Manisa'da Jandarma Operasyonu: 1108 Sentetik Ecza Hapı Ele Geçirildi

Manisa'da Jandarma Operasyonu: 1108 Sentetik Ecza Hapı Ele Geçirildi
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Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde jandarma tarafından yapılan operasyonda bir şahsın üst ve evinde 1108 adet sentetik ecza hapı bulundu. Şüpheli, adli makamlara sevk edilerek tutuklandı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir şahsın üst ve ikametinde yapılan aramada çok sayıda sentetik ecza hapı ele geçirildi. Şüpheli şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, S.Ç. (27/E) isimli şahsın üstünde ve ikametinde jandarma ekipleri tarafından yapılan arama sonucunda 1108 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Şüpheli S.Ç. çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak Manisa T-Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - MANİSA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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