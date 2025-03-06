Suriye'de çatışmalar şiddetlendi! Ordu teyakkuzda, sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Sokağa çıkma yasağı ilan edildi, tüm birlikler harekete geçti
Trump'tan Zelenskiy'e bir darbe daha: 240 bin kişiyi gönderecek

Trump'tan Zelenskiy'e bir darbe daha: 240 bin kişiyi gönderecek
Papa Francis'ten haber var! Hastaneden sesli mesaj gönderdi

Papa Francis'ten haber var! Hastaneden sesli mesaj gönderdi
Ece Gürel'in bulunduğu sırada üzerindeki kıyafetler incelenecek

Ekipler sis perdesini aralamak için hastaneye geldi

Manisa'da Jandarma Kaçak Kazı Yapan 10 Şahsı Suçüstü Yakaladı

Manisa'da Jandarma Kaçak Kazı Yapan 10 Şahsı Suçüstü Yakaladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Akhisar ve Ahmetli ilçelerinde jandarma, izinsiz kazı yapan toplam 10 şahsı suçüstü yakaladı. Olayda kullanılan çok sayıda kazı malzemesi ele geçirildi.

Manisa'nın Akhisar ve Ahmetli ilçelerinde jandarma ekipleri tarafından izinsiz kazı şahıslar suçüstü yakalandı.

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde 6, Akhisar ilçesinde 4 olmak üzere toplam 10 şahıs kaçak kazı yaparken jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Ahmetli'de kaçak kazıya suçüstü

Manisa'nın Ahmetli ilçesi Halilkahya Mahallesinde Ö.F.U. (31/E), Y.K. (38/E), S.G. (49/E), S.T. (47/E), M.O. (44/E) ve Y.E. (42/E) isimli şahıslar kaçak kazı yaptığı esnada jandarma ekipleri tarafından suç üstü yakalandı. Suçta kullanılan, 3 adet hilti, 1 adet jeneratör, 1 adet akü ile bol miktarda alet muhafaza altına alındı. Konuyla ilgili adli tahkikata başlandığı bildirildi.

Akhisar'da 4 kişiye suçüstü

Manisa'nın Akhisar ilçesi Sazoba Mahallesinde alınan duyum üzerine bölgeye hareket eden jandarma asayiş ekipleri O.Y. (E/52), A.M. (E/45), N.K. (E/53) ve A.G. (E/55) isimli şahısları kaçak kazı yaptıkları esnada suçüstü yakalandı. Olayda kullanılan 1 adet jeneratör, 2 adet hilti, 1 adet kürek, 1 adet kazma, 1 adet uzatma kablosu ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Olayla ilgili Cumhuriyet Savcılığı talimatları doğrultusunda tahkikata başlandığı açıklandı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Anlaşma sağlandı! İmzayı atması an meselesi
img

"Kocamı tahrik ediyor" diyen kadın izleyicinin sözlerini yarıda kesti
img

Yabancı hakem tartışmaları bitti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe, Glasgow Rangers'a 3-1 mağlup oldu

Kadıköy'de şok skor
Maçın bile önüne geçti: Herkes Mourinho'nun basın toplantısındaki bu halini konuşuyor

Herkes basın toplantısındaki bu halini konuşuyor
TFF'den anında yanıt geldi: Fenerbahçe'den kupadaki Galatasaray derbisi için yabancı hakem talebi

Fenerbahçe'den kupadaki Galatasaray derbisi için flaş talep
Ülker'den market raflarından ürünlerinin kaldırılmasına cevap geldi

Ülker, raflardan ürünlerinin kaldırılmasına böyle tepki gösterdi
Araç almak için Ankara'dan Bursa'ya geldi, 3.7 milyon lirası buhar oldu

Araç almak için geldiği Bursa'da hayatının şokunu yaşadı
Şampiyonlar Ligi'nde geceyi sarsan maç

Şampiyonlar Ligi'nde geceyi sarsan maç

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.