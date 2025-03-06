Manisa'da Jandarma Kaçak Kazı Yapan 10 Şahsı Suçüstü Yakaladı
Manisa'nın Akhisar ve Ahmetli ilçelerinde jandarma, izinsiz kazı yapan toplam 10 şahsı suçüstü yakaladı. Olayda kullanılan çok sayıda kazı malzemesi ele geçirildi.
Manisa'nın Akhisar ve Ahmetli ilçelerinde jandarma ekipleri tarafından izinsiz kazı şahıslar suçüstü yakalandı.
Manisa'nın Ahmetli ilçesinde 6, Akhisar ilçesinde 4 olmak üzere toplam 10 şahıs kaçak kazı yaparken jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.
Ahmetli'de kaçak kazıya suçüstü
Manisa'nın Ahmetli ilçesi Halilkahya Mahallesinde Ö.F.U. (31/E), Y.K. (38/E), S.G. (49/E), S.T. (47/E), M.O. (44/E) ve Y.E. (42/E) isimli şahıslar kaçak kazı yaptığı esnada jandarma ekipleri tarafından suç üstü yakalandı. Suçta kullanılan, 3 adet hilti, 1 adet jeneratör, 1 adet akü ile bol miktarda alet muhafaza altına alındı. Konuyla ilgili adli tahkikata başlandığı bildirildi.
Akhisar'da 4 kişiye suçüstü
Manisa'nın Akhisar ilçesi Sazoba Mahallesinde alınan duyum üzerine bölgeye hareket eden jandarma asayiş ekipleri O.Y. (E/52), A.M. (E/45), N.K. (E/53) ve A.G. (E/55) isimli şahısları kaçak kazı yaptıkları esnada suçüstü yakalandı. Olayda kullanılan 1 adet jeneratör, 2 adet hilti, 1 adet kürek, 1 adet kazma, 1 adet uzatma kablosu ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Olayla ilgili Cumhuriyet Savcılığı talimatları doğrultusunda tahkikata başlandığı açıklandı. - MANİSA