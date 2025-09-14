Manisa'da Jandarma, Elektrik Direği Demirlerini Çalmaya Çalışan 2 Şüpheliyi Yakaladı

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde devriye gezen jandarma ekipleri bakıma alınan elektrik direklarinin üzerindeki demirleri çalmaya çalışan 2 şüpheliyi suçüstü yakaladı.

Olay, Manisa'nın Saruhanlı ilçesine bağlı Develi Mahallesi'nde meydana geldi. Jandarma ekipleri devriye görevi yürüttükleri sırada bakıma alınan yaklaşık 50 adet elektrik direğinin üzerinde bulunan demirler ve malzemelerin, M.U. (31) ve Y.U. (29) isimli şahıslar tarafından çalındığını fark etti. Şüphelilere suçüstü yapan ekipler olayda kullanılan 1 adet sprial makinesi, 1 adet demir keskisi ve 1 adet motosiklete el koydu. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. - MANİSA