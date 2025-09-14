Haberler

Manisa'da Jandarma, Elektrik Direği Demirlerini Çalmaya Çalışan 2 Şüpheliyi Yakaladı

Manisa'da Jandarma, Elektrik Direği Demirlerini Çalmaya Çalışan 2 Şüpheliyi Yakaladı
Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde jandarma ekipleri, bakıma alınan elektrik direklerinin demirlerini çalmaya çalışan 2 kişiyi suçüstü yakaladı. Olayda kullanılan malzemelere el konulurken, şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde devriye gezen jandarma ekipleri bakıma alınan elektrik direklarinin üzerindeki demirleri çalmaya çalışan 2 şüpheliyi suçüstü yakaladı.

Olay, Manisa'nın Saruhanlı ilçesine bağlı Develi Mahallesi'nde meydana geldi. Jandarma ekipleri devriye görevi yürüttükleri sırada bakıma alınan yaklaşık 50 adet elektrik direğinin üzerinde bulunan demirler ve malzemelerin, M.U. (31) ve Y.U. (29) isimli şahıslar tarafından çalındığını fark etti. Şüphelilere suçüstü yapan ekipler olayda kullanılan 1 adet sprial makinesi, 1 adet demir keskisi ve 1 adet motosiklete el koydu. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
