Manisa'da horoz dövüşü yapan iş yerine baskın: 20 horoz ve 1 tavuğa el konuldu

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde horoz dövüşü yaptırılan bir iş yerine baskın düzenleyen jandarma ekipleri, 20 Hint horozu ile 1 Hint tavuğuna el koyarken, 51 şahsa da idari para cezası uyguladı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığınca Alaşehir Jandarma Asayiş ekipleri ve Manisa İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi tarafından horoz dövüşü yaptırdığı bilgisi alınan Y.K. isimli şahsın iş yerinde yapılan aramada 20 adet Hint horozu ile 1 adet Hint tavuğu ele geçirildi. Toplam 51 şahsa kumar oynamak suçundan idari para cezası uygulanırken, ele geçirilen horozlar Alaşehir İlçe Tarım Müdürlüğüne teslim edilerek adli işlemlere başlandı. - MANİSA