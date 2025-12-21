Haberler

Manisa'da horoz dövüşüne jandarmadan baskın

Güncelleme:
Manisa'nın Akhisar ve Soma ilçelerinde gerçekleştirilen horoz dövüşü ve kumar operasyonlarında 10 dövüş horozu ele geçirilirken, 1 kişi hakkında adli ve 14 kişi hakkında idari işlemler yapıldı.

Manisa'nın Akhisar ve Soma ilçelerinde horoz dövüştürmek suretiyle kumar oynandığı tespit edilen yerlere yönelik jandarma ekipleri tarafından seri operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 10 dövüş horozu ele geçirilirken, 1 kişi hakkında adli, 14 kişi hakkında ise idari işlem yapıldı.

Akhisar ve Soma İlçe Jandarma Komutanlıkları ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, Akhisar ilçesi Mecidiye Mahallesi ile Soma ilçesi Yırca Mahallesi'nde horoz dövüşü yapılarak kumar oynandığı belirlendi. Tespitlerin ardından belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Konteynere ringe çevirmişler

Akhisar ilçesi Mecidiye Mahallesi'nde şüpheli M.A. (65) isimli şahsa ait konteyner ve eklentilerinde 20 Aralık tarihinde yapılan aramada, 4 adet dövüş horozu ile birlikte horoz dövüşlerinde kullanılan ring ve tribün, çalar saat, terazi ve su sistemi ele geçirildi.

Tarlada ring

Soma ilçesi Yırca Mahallesi'nde ise şüpheli M.Ş. (44) isimli şahsın tarlasında 21 Aralık tarihinde yapılan aramada, 6 adet dövüş horozu ile horoz dövüşü amacıyla kullanılan ring tespit edildi.

Operasyonlarda ele geçirilen toplam 10 dövüş horozu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi. Cumhuriyet Savcılığının talimatları doğrultusunda 1 şahıs hakkında "kumar oynamak için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem yapılırken, olay yerinde ve çevresinde horoz dövüşüne katıldığı tespit edilen 14 şahsa ise ilgili mevzuat kapsamında idari işlem uygulandı. - MANİSA

title