Manisa'da horoz dövüşü için ring ve tribün yapılan kıraathanede arama yapıldı

Kıraathaneyi horoz dövüşü ringine çevirmişler

MANİSA - Manisa'nın Akhisar ilçesinde jandarma ekipleri bir kıraathanede yaptıkları aramada horoz dövüşü için yapılan ring ve etrafında 3 basamaklı bir tribün inşa edildiğini tespit etti. Aramada ele geçirilen 8 Hint horozu ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığınca Akhisar ilçesinde JASAT tarafından Savcılık talimatı ile A.S. isimli şahsa ait kıraathanede horoz dövüşü yaptırıldığı gerekçesiyle arama yapıldı.

Arama yapılan kıraathane içerisinde horozların dövüştürüldüğü bir ring ile üç basamaklı bir tribün inşaa edildiği tespit edildi. Yapılan aramada horoz dövüşünde kullanılan malzemelere el konulurken, şüpheliler hakkında adli ve idari işlem yapıldığı bildirildi.

Kıraathanede ele geçirilen 8 canlı Hint horozu ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi.