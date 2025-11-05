Haberler

Manisa'da Hemzemin Geçitte Tren Kazası

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bariyerleri kapanan hemzemin geçitten geçmeye çalışan kamyonete yolcu treni çarptı. Kazada ölen veya yaralanan olmadı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bariyeri kapanan hemzemin geçitten geçmeye çalışan kamyonete yolcu treni çarptı. Kamyonetin kasasının koptuğu kazada şans eseri ölen yada yaralanan olmadı.

Olay, Mustafa Kemal Mahallesi Son Sokak'taki hemzemin geçitte meydana geldi. İzmir'den Alaşehir'e sefer yapan K.Ö.'in (29) kullandığı MT15445 numaralı 32603 sefer sayılı yolcu treni, bariyerlerin kapanmasına rağmen hemzemin geçitten geçmek isteyen Yunus D. yönetimindeki 45 ADH 685 plakalı kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonetin kasası yerinden koparak savruldu.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kamyonet sürücüsü herhangi bir yaralanması olmadığını söyleyerek sağlık ekiplerinin müdahalesini reddetti.

Kaza ile ilgili polis ekipleri inceleme başlattı. - MANİSA

