Manisa'da Hafriyat Kamyonu Traktöre Çarptı: 1 Ölü

Manisa'da Hafriyat Kamyonu Traktöre Çarptı: 1 Ölü
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Manisa'nın Kula ilçesinde hafriyat kamyonu, aynı yönde giden traktöre arkadan çarptı. Çarpışma sonucu traktör sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada hafriyat kamyonundaki yolcu da yaralandı.

Manisa'nın Kula ilçesinde seyir halindeki hafriyat kamyonu aynı yönde seyir halinde olan traktöre arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle traktör üzerinden savrulan sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza saat, 22.30 sıralarında Kula - Eşme yolu üzeri Şeritli Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Eşme istikametinden Kula istikametine seyir halinde olan Halil İbrahim K. (36) idaresindeki 45 AUD 277 plakalı hafriyat kamyonu aynı yönde seyir halinde olan ve henüz plakası belirlenemeyen Hayati Akkaş (56) idaresindeki traktöre arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle traktör üzerinden savrulan traktör sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken hafriyat kamyonunda yolcu olarak bulunan Raziye K. yaralandı. Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Traktör üzerinden savrulan sürücü yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken hafriyat kamyonunda yolcu olarak bulunan ve hastaneye kaldırılan vatandaşın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan Kula-Eşme karayolu, olay yerindeki inceleme ve temizlik çalışmalarının ardından yeniden ulaşıma açıldı. Kazaya karışan hafriyat kamyonu sürücüsü Halil İbrahim K., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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