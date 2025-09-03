Manisa'da Güvenlik Faaliyetleri Değerlendirildi: 3 Terör Şüphelisi Tutuklandı

Manisa Valisi Vahdettin Özkan, emniyet ve jandarma birimlerinin ağustos ayı boyunca yürüttüğü güvenlik ve asayiş faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Vali Özkan, vatandaşların can ve mal güvenliğini korumaya yönelik yürütülen çalışmalar, önleyici güvenlik tedbirleri, suç ve suçlularla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlar hakkında bilgi verdi.

3 terör şüphelisi tutuklandı

Terörle mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda kamu düzenini tehdit eden unsurlara karşı etkin ve kararlı bir mücadele yürütüldüğünü vurgulayan Vali Özkan, operasyonlarda gözaltına alınan 3 kişinin tutuklandığını açıkladı.

Narkotik suçlarda 75 tutuklama

Kaçakçılıkla mücadele kapsamında 27 kişinin gözaltına alındığını belirten Vali Özkan, narkotik suçlarla mücadele kapsamında ise 408 kişinin gözaltına alındığını, bunlardan 75'inin tutuklandığını, 18'inin ise adli kontrol altına alındığını ifade etti.

Manisa'da suçların aydınlatılma oranı yüzde 99

Suçların aydınlatılma oranlarının Manisa'da yüzde 99 seviyesinde olduğunu vurgulayan Vali Özkan, cezası kesinleşmiş 279 hükümlünün yakalanarak adli makamlara teslim edildiğini, bu sayede aranan kişi sayısının 100 civarına düştüğünü kaydetti.

50 ruhsatsız silah ele geçirildi

Ruhsatsız silahlarla mücadelede 50 silahın ele geçirildiğini, 47 şahıs hakkında işlem yapıldığını bildiren Vali Özkan, siber suçlarla mücadelede ise 65 olayın tespit edildiğini, düzenlenen 8 operasyonda 5 kişinin tutuklandığını, 1 kişinin adli kontrol aldığını söyledi.

268 bin trafik denetimi yapıldı

Trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla ağustos ayında il genelinde 268 bin denetim gerçekleştirildiğini aktaran Vali Özkan, bu denetimlerde 37 bin işlem yapıldığını belirterek, "Önümüzdeki ayın Manisa'mızda huzur ve güven içinde geçmesini temenni ediyorum. Güvenlik birimlerimizin özverili çalışmaları sayesinde ilimizde kamu düzeni kararlılıkla sağlanmaktadır. Bu vesileyle milletimizin birliği ve beraberliği için gece gündüz demeden görev yapan tüm güvenlik personelimize teşekkür ediyorum." dedi. - MANİSA